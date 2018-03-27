Twitter запретил рекламу криптовалют, как Facebook и Google 

Twitter запретит рекламировать криптовалюты, как это сделали Facebook и Google. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Ограничение будет распространяться на рекламу торговли криптовалютами, в том числе — криптовалютных бирж, первичного размещения токенов, услуг криптокошельков. Пока запрет будет действовать месяц.
Напомним, ранее Google объявил о введении запрета на рекламу виртуальных валют и всего, что с ними связано, с лета. А Facebook уже сделал это с конца января.