Ещё
Twitter запретил рекламу криптовалют, как Facebook и Google
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Twitter запретил рекламу криптовалют, как Facebook и Google 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Twitter запретит рекламировать криптовалюты, как это сделали Facebook и Google. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Ограничение будет распространяться на рекламу торговли криптовалютами, в том числе — криптовалютных бирж, первичного размещения токенов, услуг криптокошельков. Пока запрет будет действовать месяц.
Напомним, ранее Google объявил о введении запрета на рекламу виртуальных валют и всего, что с ними связано, с лета. А Facebook уже сделал это с конца января.
Российская Газета: последние новости
Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook‍ Мобильное приложение МЧС Беларуси установили более 100 тысяч пользователей В Москве на почте заработал бесплатный Wi-Fi
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД60
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову243
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»825
Витас арестован47
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева235
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение