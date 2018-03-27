РАКИБ: Иск в связи с запретом рекламы криптовалют может быть подан к Google и Facebook в мае

Евроазиатская ассоциация блокчейна и криптовалют планирует подать коллективный иск к Google и Facebook о картельном сговоре, в рамках которого они запретили рекламу криптовалют на своих ресурсах, сообщил журналистам президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин «Первым шагом будет подача коллективного иска к Google, Facebook и прочим «яндексам». Мы считаем, что это использование монопольного положения этими компаниями, которые вступили в картельный сговор между собой для манипулирования рынком», — сказал Ю. Припачкин. Он уточнил, что иск планируется подать в мае в суд США Кореи и Евроазиатская ассоциация блокчейна и криптовалют была создана 27 марта в рамках конгресса «БлокчейнРФ 2018». В нее вошли национальные ассоциации криптоиндустрии России Китая . Финансирование планируемого судебного процесса будет происходить за счет средств криптофонда, созданного при Ассоциации.