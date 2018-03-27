Ещё
В системе распознавания QR-кодов в iOS обнаружена опасная уязвимость
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В системе распознавания QR-кодов в iOS обнаружена опасная уязвимость 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Специалист по кибербезопасности Роман Мюллер (Roman Mueller) выявил уязвимость в системе автоматической обработки QR-кодов, присутствующей в приложении «Камера» на iOS.
Как выяснил исследователь, уязвимость позволяет перенаправлять пользователя на сторонние web-сайты без его ведома. Для успешной эксплуатации уязвимости нужно сгенерировать QR-код из ссылки, составленной определенным образом, например, [https]://xxx\@facebook. com:443@infosec. rm-it.de/. Если открыть приложение «Камера» в iOS и навести камеру устройства на QR-код, сгенерированный из данного адреса, она распознает его, проанализирует и предложит перейти на сайт facebook.com в браузере Safari. Однако на самом деле приложение откроет web-сайт infosec.rm-it.de.
«У парсера URL-адресов в этом URL-адресе так же, как это делает Safari. Это приводит к тому, что имя хоста, отображаемое в уведомлении, отличается от того, которое фактически открывается в браузере», — отметил исследователь.
Проблема заключается в том, как программное обеспечение Apple обрабатывает символ @. Система уведомлений распознает первый домен в строке, в то время как Safari загружает второй. Проблему можно решить, удалив @ из URL и создав QR-код заново.
По словам Мюллера, он уведомил команду безопасности Apple о данной уязвимости 23 декабря 2017 года, однако проблема до сих пор не исправлена.
SecurityLab.ru: последние новости
В загруженном 500 тыс. раз Android-приложении обнаружено вредоносное ПО Роскомнадзор предложил блокировать подсети Amazon из-за интернет-рации Zello СБУ заявила о разоблачении «прокремлевской» хакерской группы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД60
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову243
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»825
Витас арестован47
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева235
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение