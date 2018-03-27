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HTC назвала системные требования VR-шлема Vive Pro
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HTC назвала системные требования VR-шлема Vive Pro 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания HTC опубликовала минимальные системные требования гарнитуры виртуальной реальности Vive Pro, которая поступит в продажу 5 апреля. Для работы с VR-шлемом понадобится процессор Intel Core i5-4590 (или AMD FX-8350), 4 ГБ оперативной памяти, видеокарта GeForce GTX 1060 или (Radeon RX 480) и интерфейсы USB 3.0 и DisplayPort 1.2.
Учитывая высокое разрешение Vive Pro (2880х1600 точек против 2160х1200 точек у HTC Vive), производитель настоятельно рекомендует для новой гарнитуры более производительную видеокарту — например, GeForce GTX 1070 или Radeon RX Vega 56. Vive Pro не будет поддерживать Windows 7: список операционных систем ограничен Windows 8.1 и Windows 10.
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