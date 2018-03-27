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МЧС предлагает воспользоваться приложением «Мобильный спасатель»
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МЧС предлагает воспользоваться приложением «Мобильный спасатель» 

Префектура САО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Управление по САО Главного управления МЧС России по г. Москве предлагает воспользоваться приложением «Мобильный спасатель». Оно поможет гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию или ставшим ее свидетелями, вызвать оперативные службы и оповестить о беде родственников.
Приложение представляет собой страницу, основную площадь которой занимает красная «кнопка» — «Послать сигнал SOS». Всего одним нажатием на нее человек может позвонить в службу спасения. В случае внесения в экстренные контакты телефонов родственников, приложение автоматически оповести их о происшествии SMS-сообщением.
Для оправки сигнала SOS кнопку необходимо нажать и удерживать в течение восьми секунд, — это сделано в целях предотвращения случайного нажатия детьми и уменьшения количества ложных вызовов.
При нажатии кнопки «SOS» приложение автоматически определяет местонахождение пользователя с точностью до 40 метров, по номеру телефона определяет оператора сотовой связи и вызывает номер службы спасения. Автоматический выбор номера службы спасения доступен только зарегистрированным и авторизованным пользователям.
Кроме того, приложение содержит справочники. Они знакомят пользователя с приемами оказания первой помощи пострадавшим и правилами действий в чрезвычайных ситуациях. Один из справочников проинформирует о ближайших пожарно-спасательных подразделениях, отделах полиции и медицинских учреждениях с учетом местонахождения человека.
Скачать и установить приложение «Мобильный спасатель» можно по ссылке — http://spasatel.mchs.ru/
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