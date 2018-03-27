Ещё
Полмиллиона пользователей Android случайно скачали хитрый вирус
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полмиллиона пользователей Android случайно скачали хитрый вирус 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Специалисты компании SophosLabs обнаружили вредоносный код в нескольких популярных Android-приложениях, которые успели скачать сотни тысяч раз. Об этом они рассказали в официальном блоге.
По словам экспертов, вирусы скрывались в программах для чтения QR-кодов и умных компасах, находившихся в магазине Google Play. Вредоносный код получил название Andr/HiddnAd-AJ: с помощью него хакеры забрасывали зараженных пользователей полноэкранными рекламными баннерами и кликабельными ссылками.
Аналитики компании заявили, что такие приложения скачали более 500 тысяч раз. Мошенникам удалось встроить вирус, потому что он активизировался только через шесть часов после того, как пользователь скачивал программу. Кроме того, зараженная часть приложения была замаскирована под стандартную библиотеку программирования Android, которую также встроили в приложения.
Компания Google уже удалила все вредоносные приложения из магазина. Чтобы избежать заражения, эксперты посоветовали пользователям устанавливать специальные антивирусы на смартфоны.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД60
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову243
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»825
Витас арестован47
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева235
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
00:40
Тулеев так и не вышел к митингующим в Кемерово
Политика
07:38
Москвичей предупредили об опасности
Общество Новости Москвы
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
00:47
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
02:24
Активистка в Кемерове опровергла слухи о числе жертв
Общество
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение