Инициативу Милонова об отмене анонимности в интернете не поддержали

Инициативу Милонова об отмене анонимности в интернете не поддержалиОфициальный вердикт, который получил законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» — избыточен и нецелесообразен.

Если законопроект будет принят, потребуется некоторое время на то, чтобы уже существующие пользователи социальных сетей внесли паспортные данные. Затем можно будет определить самую различную информацию о человеке по информации на его странице. Эту информацию могут использовать не только официальные лица или правоохранители, а также мошенники и другие злоумышленники. Отслеживать пользователей в социальных сетях станет намного проще — считают эксперты.

Также в Госдуме считают, что запрет на использование социальных сетей для лиц младше 14 лет прямо нарушает права молодежи на свободный доступ к информации и общению. Кроме этого, в законопроекте четко прописаны требования к сервису, который должен закрыть доступ для детей младше 14 лет. Под эту категорию попадают любые сервисы и площадки, которые реализуют коммуникацию между пользователями — живые журналы, блоги, форумы и т.д.

Последним доводом экспертов стало полное игнорирование интернет-сервисами законопроекта, так как они не готовы распрощаться с детьми младше 14 лет. Для некоторых сервисов такая категория представляет большую часть аудитории.