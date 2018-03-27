Россия вошла в тройку лидеров по потреблению пиратского контента

Общее число посещений пиратских сайтов растёт во всем мире.

Россия — на втором месте по потреблению пиратского контента в мире. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на отчет исследовательской компании Muso. Выше нашей страны по популярности нелегального контента только США , третье место занимает Индия

По данным исследовательской компании, за 2017 год число заходов на сайты с нелегальным контентом среди россиян выросло с 14,4 до 20,6 миллиарда визитов.

Общее число посещений пиратских сайтов в мире также растёт — в 2017 году оно достигло 300,2 млрд, что на 1,6% больше, чем в 2016-м. Наиболее популярен среди нелегальной продукции телевизионный контент, за ним идут сайты с пиратской музыкой — эти ресурсы за год собрали 106,9 и 73,9 миллиарда посещений соответственно.