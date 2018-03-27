Россия вошла в тройку лидеров по потреблению пиратского контента 

Общее число посещений пиратских сайтов растёт во всем мире.
Россия — на втором месте по потреблению пиратского контента в мире. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на отчет исследовательской компании Muso. Выше нашей страны по популярности нелегального контента только США, третье место занимает Индия.
По данным исследовательской компании, за 2017 год число заходов на сайты с нелегальным контентом среди россиян выросло с 14,4 до 20,6 миллиарда визитов.
Общее число посещений пиратских сайтов в мире также растёт — в 2017 году оно достигло 300,2 млрд, что на 1,6% больше, чем в 2016-м. Наиболее популярен среди нелегальной продукции телевизионный контент, за ним идут сайты с пиратской музыкой — эти ресурсы за год собрали 106,9 и 73,9 миллиарда посещений соответственно.
По материалам: ptzgovorit.ru