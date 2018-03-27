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Uber и Grab объявили о слиянии в Юго-Восточной Азии
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Uber и Grab объявили о слиянии в Юго-Восточной Азии 

Вьетнам сегодня 3 часа назад
Фото: Вьетнам сегодня
Сервис такси Uber объявил о своем слиянии в Юго-Восточной Азии с конкурирующей фирмой Grab. Об этом сообщил гендиректор Uber Дара Хосровшахи
В обмен Uber получит 27,5-проценнтную долю в объединенной компании. Около 500 наших коллег в регионе будут переведены в Grab, и в течение последующих недель мы поможем нашим клиентам переключиться на приложения Grab,
— сообщается на сайте американской компании.
Хосровшахи отметил, что после инвестиций в регион в размере $700 млн, Uber, в итоге, получает долю в Grab на несколько миллиардов долларов. Тем не менее, гендиректор заявил, что компания не станет делать слияние с конкурентами основной стратегией, как это получилось в Юго-Восточной Азии, Китае и России.
Uber — онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через мобильное приложение воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Сейчас сервис доступен в более чем 500 городах в почти 80 странах. Grab — аналогичный малазийский сервис, работающий в странах Юго-Восточной Азии.
Во Вьетнаме оба приложения были запущены в 2016 году, после чего многократно обвинялись местными таксистами в недобросовестной конкуренции, а чиновниками — в уклонении от налогов. Министерство транспорта Вьетнама считает, что обе компании должны быть зарегистрированы, как транспортные, и платить соответствующие налоги, хоть сами они и называют себя технологическими.
Источник: ИТАР ТАСС
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