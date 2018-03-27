Uber и Grab объявили о слиянии в Юго-Восточной Азии

Сервис такси Uber объявил о своем слиянии в Юго-Восточной Азии с конкурирующей фирмой Grab. Об этом сообщил гендиректор Uber Дара Хосровшахи

В обмен Uber получит 27,5-проценнтную долю в объединенной компании. Около 500 наших коллег в регионе будут переведены в Grab, и в течение последующих недель мы поможем нашим клиентам переключиться на приложения Grab,

— сообщается на сайте американской компании.

России. Хосровшахи отметил, что после инвестиций в регион в размере $700 млн, Uber, в итоге, получает долю в Grab на несколько миллиардов долларов. Тем не менее, гендиректор заявил, что компания не станет делать слияние с конкурентами основной стратегией, как это получилось в Юго-Восточной Азии, Китае

Uber — онлайн-сервис автомобильных перевозок, позволяющий через мобильное приложение воспользоваться услугами водителей частных автомобилей. Сейчас сервис доступен в более чем 500 городах в почти 80 странах. Grab — аналогичный малазийский сервис, работающий в странах Юго-Восточной Азии.