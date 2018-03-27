Соцсеть «ВКонтакте» стала самой популярной среди абонентов «Билайн»

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») проанализировало активность пользователей социальных сетей среди своих мобильных абонентов на основе внутреннего анализа Big Data «Билайн».

∙ Один абонент «Билайн», пользователь социальных сетей, использует в среднем более 2 соцсетей

∙ Полтора часа в день тратят в среднем абоненты «Билайн» на соцсети, что составляет около 4 лет за всю жизнь

∙ Почти 3 часа в день могут потратить в среднем пользователи «ВКонтакте» на эту соцсеть, самую популярную среди абонентов

∙ Facebook и Instagram показали прирост аудитории по 22% на каждую соцсеть в декабре в сравнении с январем 2017 года

Согласно исследованию, на фоне стабильного увеличения аудитории мессенджеров ежемесячное количество пользователей социальных сетей среди абонентов «Билайн» не показало заметного роста.

В декабре в среднем на одного пользователя соцсети приходилось около 2,5 социальной сети, что незначительно выше показателя января 2017 года — 2,3. При этом один абонент, пользователь мессенджеров, в среднем использовал 3 разных мессенджера по данным на конец года.

Топ-соцсетей среди абонентов «Билайн» по количеству пользователей и объему сгенерированного трафика:

1. «ВКонтакте»

2. «Одноклассники»

3. Facebook

4. Instagram

Несмотря на то, что Facebook и Instagram не занимают лидирующие строчки в общем топе, обе соцсети продемонстрировали самый высокий прирост числа пользователей на конец 2017 года — около 22% на каждую соцсеть.

Аудитория «ВКонтакте» и «Одноклассники» оставалась стабильно высокой в течение года, тем не менее в декабре количество пользователей социальных сетей немного снизилось на 0,6% и 2,4% соответственно.

В целом эти показатели отражают тренд роста популярности Facebook и Instagram в России , в то время как популярность «ВКонтакте» стабильно держится на одном уровне, а «Одноклассники» демонстрируют постепенный спад.

Что касается активности абонентов в рамках обмена контентом, прослеживается тренд на общее снижение объема трафика в анализируемых соцсетях на конец 2017 года — порядка 4%. Такая тенденция демонстрирует все возрастающую конкуренцию со стороны мессенджеров, которые активно расширяют свой функционал.

Исследование активности абонентов «Билайн» в социальных сетях показало, что среднесуточное количество сессий на одного пользователя в течение 2017 года практически не менялось и составило на конец года 3,6 сессии.

Самый высокий показатель по среднесуточному количеству сессий продемонстрировали «ВКонтакте» и Instagram. Кроме того, на эти соцсети пользователи тратили больше времени. В среднем абоненты проводили во «ВКонтакте» почти 3 часа в день, а на изучение фотоленты в Instagram готовы были потратить около 2 часов в день. Показатель «ВКонтакте» отражает рост популярности развлекательного контента, доступного пользователям этой соцсети. А расширяющийся функционал Instagram, в том числе интеграция коммерческих проектов, побуждает взаимодействовать с этой соцсетью дольше.

Общение в «Одноклассниках» занимало в среднем у пользователей порядка 1 часа в сутки. Самый низкий показатель по среднесуточной длительности пребывания показал Facebook — в среднем, пользователям хватало около 20 минут на эту соцсеть.

Пользователи предпочитали обмениваться контентом перед сном

Абоненты «Билайна» как в начале, так и в конце года активнее использовали социальные сети ближе к концу недели. При этом в целом как в будни, так и в выходные пиковая активность по количеству пользователей в соцсетях приходилась на период с 17.00 до 18.00. Тем не менее, самый большой объем трафика в декабре зафиксирован в период с 21.00 до 22.00.

Старшее поколение стало активнее в соцсетях

По данным исследования, средний возраст наиболее активной аудитории соцсетей — 25-35 лет. Примечательно, что в течение года количество пользователей социальных сетей среди старшего поколения от 55 лет немного увеличилось — рост в декабре в сравнении с январем составил 0,8%. В целом возрастная линейка пользователей выглядела следующим образом:

1. 0-18 лет — 10%

2. 18-25 лет — 11%

3. 25-35 лет — 33%

4. 35-45 лет — 27%

5. 45-55 лет — 10%

6. 55-65 лет — 7%

7. свыше 65 лет — 2%

Большинство пользователей соцсетей среди абонентов «Билайн» — мужчины, доля которых в среднем в 2017 году колебалась в районе 54%. При этом женская аудитория соцсетей составляла порядка 46%.

Что касается устройств, большинство абонентов выходило в соцсети с девайсов на базе Android — их доля составила 68,6%, увеличившись в сравнении с январем на 3,1%. Доля пользователей устройств на базе iOS выросла на 1,4% — до 20,8%, а других операционных систем упала на 4,4% — до 10,7%.

Наибольшее количество пользователей соцсетей проживает в крупных городах

По состоянию на конец 2017 года, топ-10 городов по количеству пользователей социальных сетей среди абонентов «Билайн» выглядел так:

5. Ростов-на-Дону