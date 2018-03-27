РИФ 2018: Фестиваль Интернета. Торжество Технологий

18-20 апреля 2018 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» пройдет главное интернет-событие весны — Российский Интернет Форум 2018 — rif.ru!

РИФ соберет лучших спикеров с эксклюзивными докладами — чтобы поделиться опытом, передать знания и мотивировать на новые достижения.

РИФ 2018 — это не просто форум и выставка — это целый интернет-город, в котором в этом году развернется фестиваль высоких технологий.

Огромная территория подмосковного пансионата, построенные специально для РИФа конференц-залы и шатры, выставка и лаунж-зоны, фудкорты и площадки для развлечений — все это будет работать целых три дня. Великолепные пейзажи, чистый воздух, ухоженная территория, физкультурно-оздоровительный комплекс все это вперемешку с морем интересного контента, общением, бизнесом, идеями и дружбой на многие года.

РИФ настраивает на рабочий лад участников, приехавших за знаниями и бизнес-контактами. А его богатые традиции позволяют утверждать, что РИФ — это НЕТВОРКИНГ с историей в 22 года!

Программа насчитывает более 600 выступлений различных спикеров из крупнейших компании России и мира. Эксклюзивные доклады спикеров из самых разных отраслей рассказывают о будущем интернета, технологий, коммуникаций, бизнеса, цифровой экономики и влиянии «цифры на офлайн».

Темы, которые будет затронуты, не оставят равнодушными любого участника и будут преподноситься в интерактивном и креативном ключе, чтобы каждый «рифовец» полностью смог погрузиться и понять, вынести для себя что-то полезное. В рамках открывающей панели РИФ традиционно презентуются самые свежие аналитические данные, которые задают тренды для всей интернет-индустрии.

Конкурсы, розыгрыши, квесты, интеллектуальные и спортивные мероприятия, выступления на сцене, различные активности на всей территории пансионата — проходят с утра до позднего вечера. А также Торжество Технологий в рамках выставки будут представлены продукты и достижения свыше 80 российских и зарубежных компаний.

РИФ 2018 собирает ежегодно до 10 тыс. профессиональных участников из интернет-отрасли и смежных отраслей, представителей государства, СМИ, научного сообщества, студентов профильных ВУЗов. Обязательно нужно посетить специалистам в сферах: маркетинга, PR, медиа, аналитики, электронной коммерции, RTB, рекламы и не только. Для представителей бизнеса в рамках РИФ в личном кабинете есть возможность забронировать переговорную комнату и назначить встречу любому участнику Форума. Программа РИФ также будет интересна начинающим специалистам — прямой контакт с профессионалами отрасли, эксклюзивный контент, возможность найти работу мечты — все это доступно на РИФ.

Организатор — РАЭК — Ассоциация Электронных Коммуникаций, при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.