Яндекс перезапустил Диск для Windows и macOS

Разработчики Яндекса выпустили большое обновление приложения Яндекс. Диск для Windows и macOS. Апдейт Яндекс. Диск 3.0 призван упростить работу с файлами в облаке, в том числе с нескольких устройств, а также освободить место на компьютере.

Приложение показывает список всего, что загружено на Диск, с указанием места хранения: только в облаке или на устройстве и в облаке. К примеру, человек может загрузить на Диск архив семейного видео, чтобы он не занимал место на компьютере. Когда захочется посмотреть какой-нибудь ролик, его можно легко найти в общей папке Диска и скачать.

При этом для просмотра фотографий их не обязательно скачивать из облаков память ПК. Сортировать снимки, собирать альбомы и показывать их друзьям можно прямо в облаке.

В приложении для компьютера и веб-версии Диска стали использоваться похожие интерфейсы и привычный способ управления файлами. Например, контекстное меню открывается как в стандартных файловых менеджерах Windows и macOS.

В приложении для Windows тестируется ещё одна новая возможность — написание заметок. Благодаря речевым технологиям Yandex SpeechKit их можно не только печатать, но и диктовать.

Яндекс. Диск 3.0 для Windows и macOS можно бесплатно загрузить с официального сайта проекта.