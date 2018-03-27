Ещё
Яндекс перезапустил Диск для Windows и macOS
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Яндекс перезапустил Диск для Windows и macOS 

Ferra.ru 2 часа назад
Разработчики Яндекса выпустили большое обновление приложения Яндекс. Диск для Windows и macOS. Апдейт Яндекс. Диск 3.0 призван упростить работу с файлами в облаке, в том числе с нескольких устройств, а также освободить место на компьютере.
Приложение показывает список всего, что загружено на Диск, с указанием места хранения: только в облаке или на устройстве и в облаке. К примеру, человек может загрузить на Диск архив семейного видео, чтобы он не занимал место на компьютере. Когда захочется посмотреть какой-нибудь ролик, его можно легко найти в общей папке Диска и скачать.
При этом для просмотра фотографий их не обязательно скачивать из облаков память ПК. Сортировать снимки, собирать альбомы и показывать их друзьям можно прямо в облаке.
В приложении для компьютера и веб-версии Диска стали использоваться похожие интерфейсы и привычный способ управления файлами. Например, контекстное меню открывается как в стандартных файловых менеджерах Windows и macOS.
В приложении для Windows тестируется ещё одна новая возможность — написание заметок. Благодаря речевым технологиям Yandex SpeechKit их можно не только печатать, но и диктовать.
Яндекс. Диск 3.0 для Windows и macOS можно бесплатно загрузить с официального сайта проекта.
Ferra.ru: последние новости
Удешевлённый iPad дебютирует на следующей неделе Флагманский безрамочник Xiaomi Mi Mix 2S представлен официально Acer представила первый планшет на базе Chrome OS
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД39
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»508
Тулеев попросил прощения у Путина451
Трамп начал терять уважение Путина244
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева217
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение