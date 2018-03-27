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Спящий режим и гибернация — в чем разница?
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Спящий режим и гибернация — в чем разница? 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
На первый взгляд, между гибернацией и сном нет никакой разницы, но это не так. Мы объясним, для чего нужны эти режимы.
Спящий режим: если вы скоро вернетесь к работе Когда вы переводите компьютер в состояние сна, он не отключается полностью. Память остается активной и продолжает работать до тех пор, пока Windows «спит».
Этот режим отлично подходит ноутбукам — потребление энергии в нем настолько низкое, что аккумулятор устройства практически не нагружается.
Компьютер легко выходит из сна, так как при запуске не нужно заново считывать данные с жесткого диска. Будьте осторожны: если в режиме сна будет отключено питание компьютера, вы потеряете все данные, которые не успели сохранить.
Режим гибернации: для длительных перерывов В режиме гибернации содержимое памяти записывается на жесткий диск: вы не потеряете файлы, даже если выключите питание компьютера.
При перезапуске данные памяти снова считываются, и вы можете продолжить работу на том моменте, на котором остановились.
Включение ПК после гибернации занимает немного больше времени, чем после спящего режима, но этот процесс все равно проходит гораздо быстрее, чем обычный запуск Windows. Если вы знаете, что еще долго не включите компьютер, не используйте режимы сна или гибернации, а завершите работу системы. Какой режим вы используете чаще всего? Завершаю работу Усыпляю компьютер Мой выбор — режим гибернации Не завершаю работу, а блокирую систему Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Исчез рабочий стол Windows — что делать?
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