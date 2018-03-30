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Вышла macOS 10.13.4. Что нового?
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Вышла macOS 10.13.4. Что нового? 

iPhones.ru 49 минут назад
Фото: iPhones.ru
Что нового?Выдержав небольшую паузу, вслед за iOS 11.3 Apple выпустила операционную систему macOS High Sierra 10.13.14. Это уже четвертое глобальное обновление, представленное со дня релиза операционки.
macOS High Sierra 10.13.4 включает сразу несколько изменений и дополнений:
появился Деловой чат в приложении iMessage (пока работает только в США)
реализована поддержка графических процессоров eGPU
исправлены графические ошибки на iMac Pro  в Safari появилась поддержка комбинации клавиш CMD + 9 для быстрого перехода к крайне правой вкладке
представлена сортировка закладок в браузере Safari по нескольким критериям
исправлен предварительный просмотр ссылок в Сообщениях
доработана функция автозаполнения
добавлены описания необходимости использования личных данных, при запросе от штатных функций системы
Апдейт уже доступен в магазине Mac App Store в разделе Обновления. Размер апдейта варьируется от 2 до 3 ГБ.
iPhones.ru: последние новости
iOS 11.3 еще не вышла, а в Apple Music уже появился раздел с клипами Apple готовит сервис, с помощью которого можно загрузить все данные Apple ID Apple может ничего не показать 27 марта
 Ещё 6 источников 
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