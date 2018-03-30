Вышла macOS 10.13.4. Что нового?

Что нового?Выдержав небольшую паузу, вслед за iOS 11.3 Apple выпустила операционную систему macOS High Sierra 10.13.14. Это уже четвертое глобальное обновление, представленное со дня релиза операционки.

macOS High Sierra 10.13.4 включает сразу несколько изменений и дополнений:

появился Деловой чат в приложении iMessage (пока работает только в США

реализована поддержка графических процессоров eGPU

исправлены графические ошибки на iMac Pro в Safari появилась поддержка комбинации клавиш CMD + 9 для быстрого перехода к крайне правой вкладке

представлена сортировка закладок в браузере Safari по нескольким критериям

исправлен предварительный просмотр ссылок в Сообщениях

доработана функция автозаполнения

добавлены описания необходимости использования личных данных, при запросе от штатных функций системы

Апдейт уже доступен в магазине Mac App Store в разделе Обновления. Размер апдейта варьируется от 2 до 3 ГБ.