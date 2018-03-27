Критический баг в macOS High Sierra способен отобразить пароли дисков APFS

Критический баг в macOS High Sierra способен отобразить пароли дисков APFSКажется, Apple допустила еще одну серьезную ошибку при разработке macOS High Sierra. В операционной системе была обнаружена уязвимость, которая позволяет пользователям получать пароли от зашифрованных внешних дисков APFS.

Пароли могут быть отображены с помощью простой команды Терминала в macOS 10.13.1:

log stream -info -predicate ‘eventMessage contains «newfs_»‘

Пример:

Используется команда log stream -info -predicate ‘eventMessage contains «SEKRET»‘.

Текст «frogger13» со скриншота выше — это пароль, который использовался пользователем для недавно созданного USB-накопителя с полнодисковым шифрованием FileVault, с именем тома «SEKRET».

Если запускать команду с параметрами newfs_apfs и -S, то перед пользователем высветится пароль. Причем параметра -S официально не существует, он не задокументирован на странице руководства.

Сообщается, что в последних версиях macOS 10.13.3 уязвимость была успешно устранена.