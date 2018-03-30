Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.4

Компания Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS High Sierra 10.13.4. Это четвёртый крупный апдейт платформы macOS High Sierra. Обновление вышло спустя пару месяцев после релиза macOS High Sierra 10.13.3, который закрыл неприятные уязвимости в процессорах Spectre и Meltdown.

Апдейт macOS High Sierra 10.13.4 доступен бесплатно через стандартную систему обновлений ОС в Mac App Store. Он приносит несколько новых функций, а устраняет недоработки, повышает производительность улучшает существующие возможности и безопасность.