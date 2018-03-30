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Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.4
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Apple выпустила macOS High Sierra 10.13.4 

Ferra.ru 46 минут назад
Фото: iguides.ru
Компания Apple выпустила обновление десктопной операционной системы macOS High Sierra 10.13.4. Это четвёртый крупный апдейт платформы macOS High Sierra. Обновление вышло спустя пару месяцев после релиза macOS High Sierra 10.13.3, который закрыл неприятные уязвимости в процессорах Spectre и Meltdown.
Апдейт macOS High Sierra 10.13.4 доступен бесплатно через стандартную систему обновлений ОС в Mac App Store. Он приносит несколько новых функций, а устраняет недоработки, повышает производительность улучшает существующие возможности и безопасность.
В macOS High Sierra 10.13.4 появился бизнес-чат Business Chat. Он позволит общаться с организациями и брендами напрямую через приложение Messages (Сообщения). Бизнес-чат заработал в бета-режиме в США и Канаде с релизом iOS 11.3. Кроме того, в обновлении добавлена поддержка внешних видеокарт. В Safari добавлен шорткат Command-9 для перехода к крайней правой открытой вкладке, автозаполнение логинов и паролей теперь производится только после выбора соответствующих полей в браузере, сортировать закладки можно по нескольким имени или URL.
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