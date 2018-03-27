Spotify: более 2 миллиона человек пользуются сервисом нелегально

По данным издания Reuters, самый крупный музыкальный стриминговый сервис в мире сейчас переживает не лучшие времена. В начале марта администрацией Spotify была проведена проверка учетных записей пользователей: как оказалось, более двух миллионов человек используют модифицированные версии приложений, которые позволяют пропустить рекламу и разблокировать все возможности Premium-подписки.

Как утверждают представители Spotify, подобные «пиратские» приложения понижают показатели эффективности и создают путаницу в подсчете пользователей, которые честно оплачивают подписку. Для сервиса это может повлечь серьезные последствия, из-за чего компания может понести убытки и потерять доверие инвесторов.

Что касается платформ, то это в первую очередь касается Android, поскольку iOS не позволяет ставить приложения в обход App Store. Например, для установки подобного модифицированного приложения на iOS его необходимо подписать специальным сертификатом разработчика, который перед этим следует приобрести у Apple

Впрочем, администрацией Spotify уже приняты решительные меры: всем нарушителям, кто хоть как-то взаимодействовал с нелегальной версией программы, уже высланы предупреждения на почту, а их аккаунты временно «заморожены».