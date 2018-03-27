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Набор для манипуляций американцами обнаружили в открытом доступе
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Набор для манипуляций американцами обнаружили в открытом доступе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудник компании UpGuard Крис Викри (Chris Vickery) обнаружил в открытом доступе набор инструментов, которые могли использоваться для обработки данных 50 миллионов пользователей Facebook. Об этом сообщается на сайте организации.
В хранилище, принадлежащем компании AggregateIQ (AIQ), содержались массивы личной информации пользователей, алгоритмы управления данными и различные трекеры. Все эти инструменты предназначались для таргетирования рекламы и массового воздействия на людей в сети.
Эксперт предполагает, что содержащиеся в открытом хранилище алгоритмы и данные могли использоваться организацией Cambridge Analytica, так как, согласно открытым данным, компании сотрудничали между собой. AIQ оказывала услуги ряду предвыборных штабов, а также сотрудничала с вышеуказанной фирмой, замешанной в скандале с утечкой данных 50 миллионов пользователей Facebook. Организация передавала огромные массивы информации различным политическим организациям, в том числе президентскому штабу Дональда Трампа. Данные были собраны с помощью приложения для создания виртуального психологического портрета под названием thisisyourdigitallife.
В данный момент доступ к хранилищу AggregateIQ ограничен. Учредители запретили его третьим лицам после сообщения от сотрудников СМИ.
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