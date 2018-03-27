Инструменты Cambridge Analytica для сбора данных были обнаружены в Сети

Исследователи безопасности из компании UpGuard обнаружили в интернете большой загружаемый репозиторий, принадлежащий канадской компании AggregateIQ (AIQ). По словам специалистов, в репозитории содержатся политические данные и инструменты для микротаргетинга, которые использовались различными кандидатами от Республиканской партии США для манипуляции избирателями в ходе выборов 2016 года.

Согласно опубликованным данным, AIQ была связана с аналитической фирмой Cabridge Analytica, а также с предвыборными кампаниями политиков-республиканцев, таких как сенатор Тед Круз (Ted Cruz) и губернатор Грег Эббот (Greg Abbott). Как сообщает издание Gizmodo, в ходе утечки была также выявлена связь AggregateIQ (AIQ) с украинским сталелитейным магнатом Сергеем Тарутой , возглавляющим недавно образованную партию «Основа».

Хранилище данных, обнаруженное исследователем Крисом Викери (Chris Vickery), было размещено на поддомене AIQ с использованием пользовательской версии Gitlab, расположенной по адресу gitlab.aggregateiq.com.

«В данном репозитории хранится множество сложных приложений, программ управления данными, рекламных трекеров и информационных баз данных, которые в совокупности могут использоваться для воздействия на людей с помощью различных методов, включая автоматические телефонные звонки, электронные письма, политические web-сайты, агитацию волонтеров, а также рекламные объявления в Facebook. Помимо этого, в репозитории можно найти многочисленные учетные данные, ключи, хэши, имена пользователей и пароли для доступа к другим ресурсам AIQ, включая базы данных, учетные записи социальных сетей и репозитории Amazon Web Services», — отметили эксперты.

Доступ к файлам был закрыт после того, как журналисты Gizmodo уведомили об утечке одного из соучредителей AIQ.

Попавшая в Сеть информация подтверждает данные о разработке AIQ для Cambridge Analytica программного обеспечения под названием Ripon (названного в честь города Рипон, штат Висконсин , где была основана Республиканская партия).