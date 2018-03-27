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Издателям разрешили продавать рекламу в Apple News через DoubleClick
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Издателям разрешили продавать рекламу в Apple News через DoubleClick 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
Apple расширила круг издателей, которые могут продавать рекламу в своих материалах на Apple News. Эксперимент с DoubleClick for Publishers (DFP), комплексной платформой Google для показа рекламы, начался в прошлом году. Паблишеры позитивно отнеслись к решению компании, сообщает Digiday.
Интеграция Apple News и DoubleClick for Publishers имеет ряд ограничений. Так, издатель сможет продавать рекламу только напрямую бренду, а использовать таргетинг и программатик — нет. Тем не менее партнеры Apple надеются использовать новостной агрегатор как еще один источник трафика — на фоне падения трафика с Facebook и поиска других каналов распространения контента, включая Flipboard и LinkedIn.
Например, New York Media присутствует в Apple News с четырьмя проектами: New York, Vulture, The Cut и Grub Street. Приложение Apple приносит издателю 5−8% трафика, но в среднем материал на Apple News приносит меньше дохода, чем контент на собственных площадках.
По данным comScore, аудитория Apple News продолжает расти. В феврале мобильная аудитория сервиса только в США составила 60,2 млн пользователей. Издатели говорят, что Apple News постоянно подстраивает под них правила монетизации, то есть делает все, чтобы стать альтернативой Facebook.
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