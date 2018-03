Издателям разрешили продавать рекламу в Apple News через DoubleClick

Apple расширила круг издателей, которые могут продавать рекламу в своих материалах на Apple News. Эксперимент с DoubleClick for Publishers (DFP), комплексной платформой Google для показа рекламы, начался в прошлом году. Паблишеры позитивно отнеслись к решению компании, сообщает Digiday.

Интеграция Apple News и DoubleClick for Publishers имеет ряд ограничений. Так, издатель сможет продавать рекламу только напрямую бренду, а использовать таргетинг и программатик — нет. Тем не менее партнеры Apple надеются использовать новостной агрегатор как еще один источник трафика — на фоне падения трафика с Facebook и поиска других каналов распространения контента, включая Flipboard и LinkedIn.

Например, New York Media присутствует в Apple News с четырьмя проектами: New York, Vulture, The Cut и Grub Street. Приложение Apple приносит издателю 5−8% трафика, но в среднем материал на Apple News приносит меньше дохода, чем контент на собственных площадках.