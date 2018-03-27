В России стали исчезать из App Store VPN-приложения

Результаты поиска проблемного приложения показывают уведомление, что этот объект не доступен для скачивания с территории России

Интерес некоторых пользователей привёл к закрытию конкретного приложения, а именно F-Secure Freedom. Оно принадлежит финской компании. Рассказывая о проблеме, разработчики сообщили, что они знают про это, но не в курсе, почему сервис нельзя загрузить. Сейчас ещё рано делать какие-то умозаключения, но известно, что невзирая на закон, предусматривающий VPN-сервисы блокировать в России сайты, никто не собирается ему следовать.

А вот у Google Play всё обстоит проще. Последняя версия магазина приложений способствует скачку заблокированных приложений вне зависимости от страны, в которой находится пользователь.

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