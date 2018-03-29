Опубликован список самых популярных приложений с дополненной реальностью

Опубликован список самых популярных приложений с дополненной реальностьюВместе с iOS 11 Apple анонсировала дополненную реальность и интерфейс для разработчиков AR Kit. С тех пор в прошло уже более полугода и в App Store появилось немало приложений, построенных на данном API. Аналитическая компания SensorTower заявила, что за это время пользователи загружали приложения с дополненной реальностью более 13 миллионов раз. Заодно компания опубликовала список самых популярных разработок.

Преимущественно пользователи загружают игры. На них приходится 47% загрузок. На второй строчке — Утилиты (14%). Категория Стиль жизни стала популярнее на 6%, поднявший с 5 до 11 процентов всего за пару месяцев.

Самым популярным приложением построенным на дополненной реальности признано AR Dragon. Распространяется оно бесплатно. В топе самых популярных платных приложений CamToPlan Pro. Всего же в App Store насчитывается около 2 000 приложений, использующих движок ARKit.