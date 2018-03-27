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Браузер Microsoft Edge доступен для iPad и Android-планшетов
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Браузер Microsoft Edge доступен для iPad и Android-планшетов 

Ferra.ru 29 минут назад
Фото: iguides.ru
Парой недель ранее компания Microsoft начала тестирование своего фирменного браузера Edge для iPad. Теперь она объявила о широкой доступности Microsoft Edge для пользователей iPad и планшетов на базе Android.
Мобильный браузер синхронизируется с десктопным, позволяя пользователю начать читать сайт на мобильном устройстве и продолжить на ПК с Windows 10, также синхронизируются пароли и список чтения. Предусмотрены встроенный сканер QR-кодов, голосовой поиск, приватный режим, а также возможность переключаться между светлой и тёмной темами.
При этом Microsoft Edge для iPad, фактически, представляет собой «увеличенный» Microsoft Edge для iPhone. В нем нет поддержки функции разделенного экрана iOS 11.
Браузер Microsoft Edge для iOS и Android доступен для бесплатной загрузки в App Store и Google Play. Пока он доступен не для всех регионов.
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