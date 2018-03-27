Браузер Microsoft Edge доступен для iPad и Android-планшетов

Парой недель ранее компания Microsoft начала тестирование своего фирменного браузера Edge для iPad. Теперь она объявила о широкой доступности Microsoft Edge для пользователей iPad и планшетов на базе Android.

Мобильный браузер синхронизируется с десктопным, позволяя пользователю начать читать сайт на мобильном устройстве и продолжить на ПК с Windows 10, также синхронизируются пароли и список чтения. Предусмотрены встроенный сканер QR-кодов, голосовой поиск, приватный режим, а также возможность переключаться между светлой и тёмной темами.

При этом Microsoft Edge для iPad, фактически, представляет собой «увеличенный» Microsoft Edge для iPhone. В нем нет поддержки функции разделенного экрана iOS 11.