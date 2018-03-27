Команда Drupal выпустит критический патч на этой неделе

Команда Drupal объявила о своих планах выпустить обновления безопасности для версий движка Drupal 7. x, 8.3. x, 8.4. x и 8.5. x. Патчи, релиз которых намечен на 28 марта, призваны устранить очень серьезную уязвимость, получившую статус критической.

Разработчики движка не предоставили дополнительную информацию об этой проблеме безопасности, более того, они заявили, что такая информация не будет опубликована до выхода патча. Команда Drupal обещает, что официальное сообщение будет опубликовано в тот же день, когда выйдут обновления — 28 марта.

На данный момент всех пользователей движка призывают быть готовыми к выходу патчей, установив их как можно скорее после выхода, так как уязвимость имеет критический статус и может быть использована злоумышленниками.

«Команда безопасности Drupal настоятельно рекомендует заранее выделить время для обновления ваших версий движка. Мы полагаем, что эксплойты для это бреши могут быть разработаны в течение нескольких часов или дней», — заявили в Drupal.

Стоит отметить, что движок Drupal довольно популярен — его используют более миллиона сайтов, в том числе те, что занимаются электронной коммерцией. Из-за серьезного статуса этой уязвимости разработчики приняли решение пропатчить также версии 8.3. x и 8.4. x несмотря на то, что они больше не поддерживаются.

«Обычно мы не предоставляем обновления безопасности для неподдерживаемых младших версий движка. Однако в этом случае, учитывая всю серьезность этой уязвимости, мы также обновим версии 8.3. x и 8.4. x», — отметили разработчики.