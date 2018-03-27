Apple выпустила седьмую бета-сборку macOS 10.13.4

В ночь с 26 на 27 марта Apple выпустила седьмую бета-версию macOS High Sierra 10.13.4 для зарегистрированных разработчиков. Обновление может быть загружено из Центра разработчиков на официальном сайте компании или при помощи механизма обновления, доступного в Mac App Store.

Седьмая бета, очевидно, являющаяся финальной, не имеет значимых отличий от предыдущих сборок. Обновление включает в себя поддержку облачных сообщений, бизнес-чатов, а также новые обои, прежде доступные только на iMac Pro, переименованное приложение iBooks и напоминание о необходимости переходить на 64-битное ПО.

Кроме того, ожидается, что релизная версия macOS High Sierra 10.13.4 повысит производительность совместимых устройств и устранит системные баги и уязвимости. Выход общедоступного обновления, по традиции, должен состояться уже сегодня вечером.

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