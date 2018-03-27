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Foxconn купила одного из лучших производителей аксессуаров Belkin
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Foxconn купила одного из лучших производителей аксессуаров Belkin 

iPhones.ru 44 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Foxconn купила одного из лучших производителей аксессуаров BelkinБренд Belkin знаком практически всем пользователям смартфонов, компьютеров и электроники. Американская компания существует еще с 1983 года и за это время успела выпустить сотни отличных устройств.
Увы, теперь Belkin переезжает в Китай. Тайваньская компания Foxconn (та самая, что собирает iPhone), заводы которой расположены именно в Китае, выкупила бренд Belkin.
А заодно поглотила и одного из лучших производителей роутеров и сетевого оборудования Linksys, а также приобрела компанию Wemo, занимающуюся разработкой систем «умный» дом.
За все три компании Foxconn заплатит $866 млн долларов. Хочется верить, что любимый и уважаемый бренд, в частности, Belkin, не превратится в компанию, выпускающую низкокачественные аксессуары.
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