Семейный комитет Госдумы раскритиковал законопроект Милонова о регистрации в соцсетях по паспортам

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду рекомендовал Госдуме отклонить законопроект о регистрации в соцсетях по паспортам, предлагающий запретить пользоваться соцсетями лицам, не достигшим 14 лет.

"Сеть Интернет носит глобальную форму распространения, и большой частью собственников таких социальных сетей являются представители зарубежных стран. Возникает угроза разрастания числа нарушений в области передачи, обработки персональных данных, что может повлечь масштабную угрозу национальной безопасности", — прокомментировала законопроект на заседании член комитета Валентина Миронова, которую цитирует

Она также отметила, «нечеткость, размытость формулировок» проекта закона, который в начале года был предложен

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин высказал мнение, что инициатива Милонова о регулировании соцсетей говорит о непонимании автором, что такое интернет, и трудновыполнима на практике.

"Сеть трансгранична. Невозможно остановить развитие информационных технологий, как бы кому-то этого не хотелось. Техническое исполнение законопроекта представляется труднореализуемым и потребует значительных средств как от государства, так и от интернет-отрасли", — сказал Левин журналистам.

Он отметил, что сегодня в интернете, и в социальных сетях в частности, российским законодательством уже определен список ограничений, которые налагаются на распространение противоправного контента, в том числе на пропаганду экстремизма и побуждение к суициду.

Левин также напомнил, что доступ в сеть на сегодняшний день и так осуществляется с использованием данных гражданина: при приобретении сим-карты необходимо предоставить паспорт, при подключении домашнего интернета заключается договор между пользователем и оператором, при использовании публичных точек Wi-Fi необходимо пройти процедуру верификации.

По мнению парламентария, детей и подростков, подавляющее большинство которых ежедневно пользуются интернетом, надо не ограничивать, а готовить к вызовам, встречающимся в Сети.

Напомни, в 2017 году Милонов

уже вносил