Amazon обошел Alphabet в списке самых привлекательных работодателей

Компания Amazon стала самым привлекательным работодателем для жителей США из-за перспектив карьерного роста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцсетью для деловых контактов LinkedIn.

Авторы исследования отмечают, что Amazon впервые сместила с первого места Google, которая на протяжении нескольких лет была бессменным лидером списка лучших работодателей. Это связано с ростом бизнеса и доходности компании Джеффа Безоса

Сейчас в Amazon работает 566 тысяч сотрудников. По словам Джеффа Уилка, директора по производству, который контролирует 90% сотрудников, компании удалось выйти на первое место среди самых привлекательных работодателей за счет программ карьерного поощрения работников. В 2017 сотрудники запатентовали 2300 решений и технологий, продав часть из них своему работодателю. «Мы все еще думаем, что Amazon — это стартап», — добавил Уилки.

Ранее Amazon впервые в своей истории обошел Alphabet по капитализации. В феврале 2018 года Amazon обошла по капитализации Microsoft и заняла третье место в списке самых дорогих компаний мира, который возглавляли Alphabet и Apple.

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