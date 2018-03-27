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Amazon обошел Alphabet в списке самых привлекательных работодателей
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Amazon обошел Alphabet в списке самых привлекательных работодателей 

Inc. 5 часов назад
Фото: Inc.
Компания Amazon стала самым привлекательным работодателем для жителей США из-за перспектив карьерного роста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцсетью для деловых контактов LinkedIn.
Второе место в рейтинге заняла материнская компания Google Alphabet, далее следуют Facebook, Salesforce, Apple, Tesla и The Walt Disney Company. Десятку лучших работодателем замыкает стриминговый сервис Netflix.
Авторы исследования отмечают, что Amazon впервые сместила с первого места Google, которая на протяжении нескольких лет была бессменным лидером списка лучших работодателей. Это связано с ростом бизнеса и доходности компании Джеффа Безоса.
Сейчас в Amazon работает 566 тысяч сотрудников. По словам Джеффа Уилка, директора по производству, который контролирует 90% сотрудников, компании удалось выйти на первое место среди самых привлекательных работодателей за счет программ карьерного поощрения работников. В 2017 сотрудники запатентовали 2300 решений и технологий, продав часть из них своему работодателю. «Мы все еще думаем, что Amazon — это стартап», — добавил Уилки.
Ранее Amazon впервые в своей истории обошел Alphabet по капитализации. В феврале 2018 года Amazon обошла по капитализации Microsoft и заняла третье место в списке самых дорогих компаний мира, который возглавляли Alphabet и Apple.
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