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На сайте Общественной палаты Севастополя теперь размещают порнографию
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На сайте Общественной палаты Севастополя теперь размещают порнографию 

Ридус 2 часа назад
Из-за раскола, произошедшего в рядах Общественной палаты Севастополя, сайт этой организации достался в итоге порнодельцу из Литвы. В результате содержимое сайта стало в буквальном смысле непристойным.
В произошедшем ОП подозревает исключенного из палаты бизнесмена Олега Гасанова, на деньги которого был создан и поддерживался этот сайт. Тот не признает выдвинутых ему обвинений.
Однако факт остается фактом — на минувших выходных opsevastopol.ru превратился в полноценный порносайт. Только сейчас он хостится в Литве.
По словам главы компании-разработчика сайта, сайт никто не взламывал — просто владельцы не продлили домен и адрес был продан. «Это стандартная история, когда покупаются под такой вот контент адреса использующихся ресурсов», — цитирует его издание «Примечания».
Продлить домен мог только владелец, но оказалось, что его имени никто не знает.
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