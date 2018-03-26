На сайте Общественной палаты Севастополя теперь размещают порнографию

Из-за раскола, произошедшего в рядах Общественной палаты Севастополя , сайт этой организации достался в итоге порнодельцу из Литвы . В результате содержимое сайта стало в буквальном смысле непристойным.

В произошедшем ОП подозревает исключенного из палаты бизнесмена Олега Гасанова, на деньги которого был создан и поддерживался этот сайт. Тот не признает выдвинутых ему обвинений.

Однако факт остается фактом — на минувших выходных opsevastopol.ru превратился в полноценный порносайт. Только сейчас он хостится в Литве.

По словам главы компании-разработчика сайта, сайт никто не взламывал — просто владельцы не продлили домен и адрес был продан. «Это стандартная история, когда покупаются под такой вот контент адреса использующихся ресурсов», — цитирует его издание «Примечания».

Продлить домен мог только владелец, но оказалось, что его имени никто не знает.