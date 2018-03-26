Ещё
МКБ запустил платежный сервис Garmin Pay для держателей карт Visa
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МКБ запустил платежный сервис Garmin Pay для держателей карт Visa 

Банки.ру 1 час назад
С 26 марта клиентам Московского Кредитного Банка — держателям карт Visa — доступен платежный сервис Garmin Pay.
Теперь оплачивать покупки в магазинах и торгово-сервисных предприятиях, где поддерживается бесконтактная оплата, можно в одно касание с помощью «умных» часов Garmin Vivoactive 3.
Чтобы начать пользоваться сервисом Garmin Pay, необходимо установить приложение Garmin Connect на свой мобильный телефон, привязать часы к смарфону, создать виртуальный кошелек в приложении и добавить кредитную или дебетовую карту Visa МКБ.
При проведении платежей Garmin Pay использует специально созданный для каждого устройства цифровой код (токен). При этом номера банковских карт не хранятся на часах и не передаются продавцу, а каждая операция подтверждается введением четырехзначного пароля.
Банки.ру: последние новости
Эксперты заявили о распространении нового вируса на YouTube SWIFT с июля перейдет на поддержку пользователей в России и еще ряде стран без посредника Исследование: более 65% пользователей онлайн-МФО — клиенты Сбербанка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ363
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ141
В России анонсировали «ответ каждому»404
Исландия приостановила диалог с Россией137
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово130
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение