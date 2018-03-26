Эксклюзивные обои с Google Pixel 2 доступны для загрузки 

У смартфонов линейки Pixel есть эксклюзивные обои для рабочего стола. Одна из них — живые спутниковые снимки планеты под названием Live Earth. Ещё есть серия «Come and Play» от известных дизайнеров. Теперь изображения доступны для загрузки.
Картинками поделились сотрудники Google, сообщает Phone Arena. Пять изображений создали Лета Соберяйски и Уэйд Джеффри. Дизайнерам понравилась «идея физической работы для создания чего-то цифрового». Выглядят изображения так.
Скачать их в полном размере можно по ссылке. Вдобавок представители компании показали видео создания изображений.
Обсудить преимущества смартфонов линейки Pixel можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.