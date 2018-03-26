Эксклюзивные обои с Google Pixel 2 доступны для загрузки

У смартфонов линейки Pixel есть эксклюзивные обои для рабочего стола. Одна из них — живые спутниковые снимки планеты под названием Live Earth. Ещё есть серия «Come and Play» от известных дизайнеров. Теперь изображения доступны для загрузки.

Картинками поделились сотрудники Google , сообщает Phone Arena. Пять изображений создали Лета Соберяйски и Уэйд Джеффри. Дизайнерам понравилась «идея физической работы для создания чего-то цифрового». Выглядят изображения так.

Скачать их в полном размере можно по ссылке. Вдобавок представители компании показали видео создания изображений.

Обсудить преимущества смартфонов линейки Pixel можно в официальном телеграм-чате AndroidInsider.