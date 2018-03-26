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Камень в огород Facebook. Стив Джобс заботился о приватности ещё в 2010
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Камень в огород Facebook. Стив Джобс заботился о приватности ещё в 2010 

iPhones.ru 43 минуты назад
Фото: iPhones.ru
Камень в огород Facebook. Стив Джобс заботился о приватности ещё в 2010Всю прошлую неделю Facebook занималась устранением последствий новостей об утечке данных пользователей. А ведь компании стоило послушать Джобса в своё время.
Ещё в 2010 году Стив Джобс предупреждал коллег из Кремниевой Долины, включая Facebook, что стоит пересмотреть своё отношение к приватности пользователей.
У нас всегда было совершенно другое мнение о конфиденциальности, чем у некоторых из наших коллег в Долине. Мы так много делаем, чтобы люди знали, что делают эти приложения.
Конфиденциальность означает, что люди знают, на что они подписываются, на простом английском языке. Я оптимист; Я считаю, что люди умны, и некоторые из них хотят поделиться большим количеством данных, чем другие.
Спрашивайте их об этом. Спрашивайте каждый раз. Сообщайте им, что вы собираетесь делать с их данными.
К слову, это была одна из причин создания App Store. Обьединение программ, которые готовы сообщать пользователям о планах использования их данных.
Джобс не раз утверждал, что многие их коллеги были уверены в «старомодности» такой политики. Тем не менее, такой подход, один из многих в Apple, сделал компании имя.
Интервью, на которой Джобс говорит о конфиденциальности данных
Apple любят не только за её продукты, но и за отношение к приватности данных пользователей.
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