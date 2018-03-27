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Google представила первый планшет на Chrome OS
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Google представила первый планшет на Chrome OS 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Google и некоторые производители Android-устройств не один год пытались убедить рынок, что на мобильной платформе поисковика можно создать хороший планшет не только для просмотра видео, игр или автонавигации, но и для работы. Теперь, похоже, компания признала эту идею нереализуемой и попробует пойти другим путем. В понедельник был представлен первый в истории планшет на другой операционке Google, ранее задействованной только в ноутбуках, моноблоках и неттопах — Chrome OS.
В Google считают, что оцененный в 329 долларов Acer Chromebook Tab 10 — в первую очередь устройство для образовательных учреждений. Напомним, в США до 60% покупаемых школами ноутбуков — это хромбуки, теперь им предложат устройство в другом форм-факторе, очень напоминающем iPad.
У новинки 9,7-дюймовый (как у всех классических iPad) LCD-экран с разрешением 2048 x 1536 пикселей, ARM-процессор OP1, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, 5-МП тыловая и 2-МП фронтальная камеры, а также батарея на 34 ватт-часа.
Первый планшет на Chrome OS оборудован ckjnjv microSD, аудиоразъемом 3,5 мм, быстрым Wi-Fi стандарта 802.11ac, Bluetooth 4.1, а для зарядки и синхронизации используется порт USB-C. В комплекте также идет пассивный стилус производства Wacom.
Пару слов отдельно надо сказать о процессоре. OP — бренд Google, который она использует для чипов разных производителей, оптимизированных для работы Chrome OS. OP1 производится компанией Rockchip и представляет собой шестиядерный ARM-процессор с четырьмя ядрами Cortex-A53 и двумя более производительными Cortex-A72.
∎Bloomberg: Apple представит дешевые «школьные» iPadчитайте также
Анонсируя планшет в понедельник, в Google явно решили сыграть на упреждение — сегодня Apple проводит презентацию, посвященную технологиям в образовании, где, как ожидается, представит недорогой iPad для школ, а также специализированное ПО для использования учителями и учениками.
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