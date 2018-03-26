Acer представила первый планшет на базе Chrome OS

Среди устройств на базе операционной системы Chrome OS от Google имеется довольно много гаджетов с тачскрином, но среди них нет планшетов в чистом виде. Теперь компания Acer представила первый планшет на базе Chrome OS — Chromebook Tab 10.

9,7-дюймовый планшет предназначен для нужд образования, поддерживает приложения для Android. Он ориентировал на полностью сенсорный ввод, к нему не прилагается клавиатуры, но планшет комплектуется стилусом Wacom EMR для рисования и создания рукописных заметок.

Разрешение составляет 2048 x 1536 пикселей. Аппаратной основой стал шестиядерный процессор Rockchip OP1 (RK3399), 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Также есть камеры на 5 и 2 Мп, стереодинамики, слот для карточек памяти microSD, порт USB 3.1 Type-C и 3,5-мм разъём для наушников. Поддерживаются Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth 4.1. Заявлено время автономной работы 9 часов.