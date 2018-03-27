Россия заняла второе место в мире по использованию пиратского контента

Россия заняла второе место среди мировых стран по потреблению нелегального контента, уступив только Америке. Об этом сообщает портал Muso.

Бразилия, Турция, Япония и Франция. Далее следуют Индия

В материале отмечается, что интерес к пиратскому контенту в 2017 году в мире вырос на 1,6% по сравнению с 2016 годом — до 300 миллиардов посещений.

Телевидение является наиболее регулярно потребляемым пиратским контентом (106,9 миллиарда посещений), за ним следует музыка (73,9 миллиарда посещений) и кино (53,2 миллиарда посещений). При этом для доступа к нелегальной музыке и телевидению в основном используются мобильные устройства, а не компьютеры.

Несмотря на распространение услуг подписки на видео по требованию (VoD), как например Netflix , спрос на телевизионный пиратский контент не снизился. При этом спрос на пиратскую кинопродукцию в 2017 году наоборот упал на 2,3%. А вот доступ к пиратским музыкальным сайтам резко вырос в прошлом году, увеличившись до 73,9 миллиарда посещений: на 14,7% по сравнению с 2016 годом.

Около 500 миллионов долларов (28,7 миллиарда рублей) в 2017 году потратили жители России на покупку мобильных приложений. Это на 40% больше, чем годом ранее.