Ещё
Россия заняла второе место в мире по использованию пиратского контента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин произвел перестановки в МИД
Путин произвел перестановки в МИД

Россия заняла второе место в мире по использованию пиратского контента 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Россия заняла второе место среди мировых стран по потреблению нелегального контента, уступив только Америке. Об этом сообщает портал Muso.
Далее следуют Индия, Бразилия, Турция, Япония и Франция.
В материале отмечается, что интерес к пиратскому контенту в 2017 году в мире вырос на 1,6% по сравнению с 2016 годом — до 300 миллиардов посещений.
Телевидение является наиболее регулярно потребляемым пиратским контентом (106,9 миллиарда посещений), за ним следует музыка (73,9 миллиарда посещений) и кино (53,2 миллиарда посещений). При этом для доступа к нелегальной музыке и телевидению в основном используются мобильные устройства, а не компьютеры.
Несмотря на распространение услуг подписки на видео по требованию (VoD), как например Netflix, спрос на телевизионный пиратский контент не снизился. При этом спрос на пиратскую кинопродукцию в 2017 году наоборот упал на 2,3%. А вот доступ к пиратским музыкальным сайтам резко вырос в прошлом году, увеличившись до 73,9 миллиарда посещений: на 14,7% по сравнению с 2016 годом.
Около 500 миллионов долларов (28,7 миллиарда рублей) в 2017 году потратили жители России на покупку мобильных приложений. Это на 40% больше, чем годом ранее.
360tv.ru: последние новости
Новый вирус проник в YouTube ФСБ: расшифровка переписки в Telegram не нарушает конституционные права Telegram предложил Роскомнадзору обратиться в суд для блокировки мессенджера
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина403
Путин произвел перестановки в МИД20
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»298
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову198
Трамп начал терять уважение Путина216
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
04:22
ГД заслушает доклады по итогам ЧП в Кемерово
Происшествия Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Транспортный брелок «Стрелка-Тройка» появился в продаже
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение