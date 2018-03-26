Россия заняла второе место по потреблению пиратского контента в 2017 году

На первой строчке США

Согласно отчёту аналитической компании MUSO, в 2017 году совокупное число посещений пиратских сайтов составило 300 миллиардов, что на 1,6% больше по сравнению с 2016-м. На Россию пришлось 20,6 миллиарда посещений (второе место). США с показателем 27,9 миллиарда заняла первую строчку, а третье место досталось Индии (17 миллиардов).

Несмотря на рост популярности онлайн-сервисов вроде Netflix , чаще всего пользователи незаконно скачивали именно телевизионный контент (106,9 миллиарда посещений), нелегальное потребление которого увеличилось на 3,4%. В 96% случаев доступ к сериалам и телешоу получали посредством стриминговых сайтов. При этом мобильные устройства использовались для просмотра чаще, чем десктопные системы — 52% против 48%. На торренты пришлось только 5% нелегального ТВ-контента.

Спрос на пиратские фильмы упал на 2,3% (53 миллиарда посещений). Чаще всего пользователи также прибегали к помощи нелегальных стриминговых сайтов (32,4 миллиарда посещений), на торренты пришлось 10,3 миллиарда посещений, а на скачивания через веб-сайты — 10,1 миллиарда. В отчёте MUSO, отмечается, что фильмы с торрентов скачивали чаще, чем телевизионный контент.