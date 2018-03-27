Россия заняла второе место по популярности пиратских сайтов

В Muso подчеркивают, что посещаемость пиратских сайтов в мире растет. За год посещение пиратских сайтов в мире увеличилось на 1,6% — до 300,2 млрд Больше всего пиратские сайты посещаются жителями США — 27,9 млрд в 2017 году. Общее количество заходов на сайты с нелегальным контентом в России за год выросло на 46% — с 14,4 млрд в 2016 году до 20,6 млрд в 2017 году.

Самым популярным пиратским контентом является телевизионный — сайты с сериалами собрали в 2017 году 106,9 млрд посещений, что на 3,4% больше уровня 2016 года. Далее следуют музыкальный контент (рост на 14,7% до 73,9 млрд) и сайты с кино (рост на 2,3% до 53,2 млрд).

Чаще всего пользователи получают доступ к пиратскому контенту через стриминговые сервисы, а вот использование торрент-трекеров остается относительно низким (на них приходится только 5% от общего посещения), отмечается в исследовании.

Топ-10 стран с наибольшей популярностью пиратских сайтов:

США — 27,9 млрд посещений в 2017 году

Россия — 20,6 млрд