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Россия заняла второе место по популярности пиратских сайтов
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Россия заняла второе место по популярности пиратских сайтов 

RB.ru 49 минут назад
Фото: Spb IT
В Muso подчеркивают, что посещаемость пиратских сайтов в мире растет. За год посещение пиратских сайтов в мире увеличилось на 1,6% — до 300,2 млрд Больше всего пиратские сайты посещаются жителями США — 27,9 млрд в 2017 году. Общее количество заходов на сайты с нелегальным контентом в России за год выросло на 46% — с 14,4 млрд в 2016 году до 20,6 млрд в 2017 году.
Самым популярным пиратским контентом является телевизионный — сайты с сериалами собрали в 2017 году 106,9 млрд посещений, что на 3,4% больше уровня 2016 года. Далее следуют музыкальный контент (рост на 14,7% до 73,9 млрд) и сайты с кино (рост на 2,3% до 53,2 млрд).
Чаще всего пользователи получают доступ к пиратскому контенту через стриминговые сервисы, а вот использование торрент-трекеров остается относительно низким (на них приходится только 5% от общего посещения), отмечается в исследовании.
Топ-10 стран с наибольшей популярностью пиратских сайтов:
США — 27,9 млрд посещений в 2017 году
Россия — 20,6 млрд
Индия — 17 млрд
Бразилия — 12,7 млрд
Турция — 11,9 млрд
Япония — 10,6 млрд
Франция — 10,5 млрд
Индонезия — 10,4 млрд
Германия — 10,2 млрд
Великобритания — 9 млрд
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