Объяснена популярность пиратского контента в РФ

Россия заняла второе место по количеству посещений сайтов с пиратским контентом. Об этом свидетельствуют данные британской аналитической компании MUSO. На первой строчке оказались США, где в 2017 году пиратские сайты зафиксировали 27,9 миллиардов посещений. В России сайты с противоправным контентом за прошлый год посетили 20,6 миллиардов раз. Отмечается, что по всему миру в 2017 зафиксировано более 300 миллиардов посещений пиратских сайтов, что на 1,6% больше, чем в предыдущем году.
Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН отметил, что Россия попала в топ стран по посещению сайтов с пиратским контентом, несмотря на одно из самых жестких в мире законодательств, защищающих авторские права.
«У нас законодательство — одно из самых жестких, можно сказать, в мире. У нас блокируются все сайты с противоправным контентом, к которому относятся нелегальные копии произведений и программного обеспечения, в том числе, и зеркала таких сайтов», — разъяснил Мариничев.
По мнению эксперта, может быть только одна причина популярности пиратства в России.
«В целом, ответ будет только один, и в большей степени он связан с экономическими особенностями. Чем беднее население, тем больше оно злоупотребляет пиратским контентом», — заявил омбудсмен.
Мариничев посмеялся над претензиями ФАС к дорогой регистрации в Рунете Несмотря на лидерующие позиции США в этом рейтинге, проблема более серьезна именно в России. Как отметил интернет-обмудсмен, если соотнести количество посещений пиратских сайтов с количеством интернет-пользователей, то получится, что в США на одного пользователя приходится менее 90 посещений, а в России более 187. Другими словами, россияне более чем в 2 раза потребляют пиратский контент.
В рейтинге MUSO после США и России по количеству потребления противоправного контента идут Индия (17 миллиардов посещений), Бразилия (12,7 миллиардов), Турция (11,9 миллиардов), Япония (10,6), Франция (10,5), Индонезия (10,4), Германия (10,2). На 10-ом месте находится Великобритания с 9 миллиардами посещений пиратских сайтов за 2017 год.