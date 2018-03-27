Объяснена популярность пиратского контента в РФ

«В целом, ответ будет только один, и в большей степени он связан с экономическими особенностями. Чем беднее население, тем больше оно злоупотребляет пиратским контентом», — заявил омбудсмен.

По мнению эксперта, может быть только одна причина популярности пиратства в России.