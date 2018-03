В Ubisoft Store началась весенняя распродажа

Компания предлагает потратить все свои накопления на покупку недавних новинок по сниженным ценам.

South Park: The Fractured but Whole (-60) — 799,60 р.Assassin’s Creed Origins (-40%) — 1 199, 50 р.Watch Dogs 2 (-66%) — 679,66 р.

Со всеми предложениями можно ознакомиться на сайте.

Вы также можете получить дополнительные 20% к скидке. Необходимо потратить 100 очков Uplay, если вы, конечно, активный пользователь данного сервиса.