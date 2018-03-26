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В Санкт-Петербурге состоится хакатон социальных проектов
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В Санкт-Петербурге состоится хакатон социальных проектов 

Open.gov.ru 17 минут назад
Фото: Open.gov.ru
30 марта-1 апреля 2018 года в Петербурге пройдет хакатон, посвященный различным социальным проблемам. Участникам будет предложено создать прототипы кейсов для их решения.
На хакатоне вам будут помогать опытные специалисты по работе с данными, по разработке IT и медиа-проектов и социальному проектированию.
К участию приглашаются активные горожане, которые хотят ближе познакомиться с социальными проблемами города, включиться в проект и помочь реализовать сервис, приложение, сайт, медиа-проект, которые улучшат жизнь в Петербурге. Это могут быть специалисты, имеющие опыт анализа данных, а также те, кто сможет помочь в разработке приложений, дизайне, создании инфографики, написании текстов, продвижению проектов.
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