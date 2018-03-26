В Санкт-Петербурге состоится хакатон социальных проектов

30 марта-1 апреля 2018 года в Петербурге пройдет хакатон, посвященный различным социальным проблемам. Участникам будет предложено создать прототипы кейсов для их решения.

На хакатоне вам будут помогать опытные специалисты по работе с данными, по разработке IT и медиа-проектов и социальному проектированию.

К участию приглашаются активные горожане, которые хотят ближе познакомиться с социальными проблемами города, включиться в проект и помочь реализовать сервис, приложение, сайт, медиа-проект, которые улучшат жизнь в Петербурге. Это могут быть специалисты, имеющие опыт анализа данных, а также те, кто сможет помочь в разработке приложений, дизайне, создании инфографики, написании текстов, продвижению проектов.