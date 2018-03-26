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Twitter решил запретить рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook
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Twitter решил запретить рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook 

Ведомости 21 минуту назад
Сервис микроблогов Twitter решил практически полностью запретить рекламу криптовалют на своей платформе, сообщило агентство Reuters. Уже на этой неделе будет запрещена реклама первичных размещений токенов (ICO), рекламу продаж токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж.
До этого рекламу криптовалют запретили Google и Facebоok. Запрет Google начнет действовать с июня и также распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные.
Facebоok в феврале запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманными методами продвижения, считает Facebоok.
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