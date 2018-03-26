Twitter решил запретить рекламу криптовалют вслед за Google и Facebook

Сервис микроблогов Twitter решил практически полностью запретить рекламу криптовалют на своей платформе, сообщило агентство Reuters . Уже на этой неделе будет запрещена реклама первичных размещений токенов (ICO), рекламу продаж токенов, криптокошельков и криптовалютных бирж.

До этого рекламу криптовалют запретили Google и Facebоok. Запрет Google начнет действовать с июня и также распространяется не только на криптовалюты, но и на связанные с ними производные.

Facebоok в феврале запретил размещать рекламу любых криптовалют, ICO и бинарных опционов на своих площадках — самом Facebook, Instagram и Audience Network. Реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманными методами продвижения, считает Facebоok.