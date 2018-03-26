Котировки Facebook упали на 5% после новости о расследовании регулятора

Защита личных данных пользователей социальной сети Facebook стала предметом непубличного расследования Федеральной комиссии по торговле США (FTC), сообщило агентство Bloomberg . В заявлении FTC говорится, что регулятор «крайне серьезно» относится к последним публикациям о нарушениях безопасности данных в крупнейшей соцсети и ведет «открытое непубличное расследование».

Ранее FTC отказывалась подтвердить расследование, указывает CNBC. Если будет установлено, что Facebook нарушала условия пользовательского соглашения на раскрытие и использование личных данных, ей грозит штраф до $40 000 за одно нарушение. На новости о расследовании котировки Facebook упали на 5%. За последние дни компания потеряла свыше 10% капитализации.