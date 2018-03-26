Ещё
Федеральная торговая комиссия США расследует деятельность Facebook по защите личных данных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Федеральная торговая комиссия США расследует деятельность Facebook по защите личных данных 

Прайм 1 час назад
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) подтвердила, что проводит расследование деятельности соцсети Facebook в отношении защиты личных данных пользователей, говорится в сообщении FTC.
"FTC очень серьезно относится к недавним сообщениям в прессе, в которых выражается обеспокоенность по поводу деятельности Facebook в области конфиденциальности личной информации. Сегодня FTC подтверждает, что проводит открытое непубличное расследование этих практик", — приводятся в релизе слова исполняющего обязанности директора Бюро по защите прав потребителей FTC Тома Пала (Tom Pahl).
"FTC … будет использовать все свои инструменты для защиты неприкосновенности личной информации пользователей", — также отмечается в сообщении.
После сообщения FTC акции Facebook подешевели на бирже NASDAQ более чем на 6% к закрытию пятницы. Сейчас бумаги торгуются в минусе на 1,98%.
В марте газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая могла быть интересна им.
Позднее основатель соцсети Марк Цукерберг в интервью CNN извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что «не должен был доверять» Cambridge Analytica.
Прайм: последние новости
Facebook впервые высказалась насчет недавнего скандала и признала ошибки Роскомнадзор заблокирует Telegram через суд, если мессенджер не выполнит требования Потенциальная блокировка Telegram: нейтрально, - Митч Митчелл,аналитик ФГ БКС
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ258
В России анонсировали «ответ каждому»252
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине59
«Сюрприз» Захаровой, что погубило Мавроди и другие события дня12
В Грозном горит многоэтажный дом117
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение