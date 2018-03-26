Ещё
Японские самураи устроили воздушный бой на мечах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японские самураи в реактивных ранцах устроили воздушный бой на мечах 

Деловая газета «Взгляд» 58 минут назад
В сети опубликовали видео импровизированного боя между двумя японскими самураями, поднявшимися в воздух с помощью реактивных ранцев.
Бой случился на территории школы в Японии, согласно описанию видео, опубликованного на YouTube-канале Softbank. Два самурая с реактивными ранцами на спине, вооруженные ненастоящими мечами, устроили показательное сражение.
Реактивный ранец (jet pack) — персональный летательный аппарат, носимый на спине, позволяющий человеку подниматься в воздух с помощью реактивной тяги. Тяга создается за счет выбрасываемой двигателем вертикально вниз реактивной струи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Песков высказался по поводу использования властями соцсетей Новый советник Трампа оказался замешан в скандале с Cambridge Analytica Британский суд выдал ордер на обыск офиса Cambridge Analytica
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов637
В МИД РФ отреагировали на решение Запада183
У Украины заканчивается газ53
Мировые державы объявили доллару бойкот
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно257
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение