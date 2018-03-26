Японские самураи устроили воздушный бой на мечах

Японские самураи в реактивных ранцах устроили воздушный бой на мечах

В сети опубликовали видео импровизированного боя между двумя японскими самураями, поднявшимися в воздух с помощью реактивных ранцев.

Бой случился на территории школы в Японии, согласно описанию видео, опубликованного на YouTube-канале Softbank. Два самурая с реактивными ранцами на спине, вооруженные ненастоящими мечами, устроили показательное сражение.

Реактивный ранец (jet pack) — персональный летательный аппарат, носимый на спине, позволяющий человеку подниматься в воздух с помощью реактивной тяги. Тяга создается за счет выбрасываемой двигателем вертикально вниз реактивной струи.