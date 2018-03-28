МКБ запустил платежный сервис Google Pay для держателей карт Visa 

Держателям карт Visa Московского Кредитного Банка доступен платежный сервис Google Pay. Теперь владельцы устройств на операционной системе Аndroid могут совершать покупки с помощью своего смартфона в терминалах с функционалом бесконтактной оплаты, говорится в сообщении кредитной организации.
«Сервис Google Pay доступен пользователям устройств, поддерживающих бесконтактную технологию и работающих на операционной системе Android версии 4.4. (KitKat) и выше. Помимо этого оплату можно совершить при помощи «умных» часов, поддерживающих версию Android Wear 2.0 и имеющих чип NFC», — отмечается в релизе.
Трансакции, совершенные через Google Pay по картам Visa, надежно защищены — при использовании карты Visa в Google Pay, ее номер не хранится на мобильном устройстве и не передается торгово-сервисным предприятиям.
При загрузке карты в устройство создается уникальный токен — шестнадцатизначная комбинация цифр, привязанная именно к этому устройству — он и используется при оплате. Кроме того, при утере или краже телефона можно удаленно заблокировать и стереть данные учетной записи с помощью функции «Найти устройство».