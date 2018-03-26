Ноутбуки Lenovo ThinkPad E480 и E580 вышли в России

Компания Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad — моделей ThinkPad E480 и E580 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.

Новые бизнес-устройства среднего уровня получили более производительные процессоры, быстрые твердотельные диски, сканеры отпечатков пальцев, дисплеи с тонкими рамками, универсальные разъемы USB Type-C, подсветку клавиатуры и интегрированные TPM-чипы. Ноутбуки стали легче и тоньше предшественников.

Ноутбуки ThinkPad серии E оснащаются IPS дисплеями с разрешением HD или Full HD, процессорами Intel Core 8-го поколения, графикой AMD Radeon и до 32 ГБ оперативной памяти, до 512 на SSD или 2 ТБ на HDD. Батареи поддерживают до 13 часов автономной работы.

Ноутбуки Lenovo ThinkPad E480 и E580 доступны по ориентировочной розничной цене от 35 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.