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Ноутбуки Lenovo ThinkPad E480 и E580 вышли в России
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Ноутбуки Lenovo ThinkPad E480 и E580 вышли в России 

Ferra.ru 41 минуту назад
Компания Lenovo объявила о начале поставок в Россию новых ноутбуков линейки ThinkPad — моделей ThinkPad E480 и E580 с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.
Новые бизнес-устройства среднего уровня получили более производительные процессоры, быстрые твердотельные диски, сканеры отпечатков пальцев, дисплеи с тонкими рамками, универсальные разъемы USB Type-C, подсветку клавиатуры и интегрированные TPM-чипы. Ноутбуки стали легче и тоньше предшественников.
Ноутбуки ThinkPad серии E оснащаются IPS дисплеями с разрешением HD или Full HD, процессорами Intel Core 8-го поколения, графикой AMD Radeon и до 32 ГБ оперативной памяти, до 512 на SSD или 2 ТБ на HDD. Батареи поддерживают до 13 часов автономной работы.
Ноутбуки Lenovo ThinkPad E480 и E580 доступны по ориентировочной розничной цене от 35 000 рублей и выше в зависимости от конфигурации.
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