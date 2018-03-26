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Исследование: требования к паролям на криптобиржах очень слабые
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Исследование: требования к паролям на криптобиржах очень слабые 

BitCryptoNews 40 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Согласно данным нового исследования, проведенного приложением для хранения паролей Dashlane, большинство международных криптобирж разрешают своим пользователям создавать аккаунты с «невероятно слабыми» паролями.
В исследовании говорится, что из 35 крупнейших мировых криптовалютных торговых площадок 70% компаний позволяют своим клиентам использовать неадекватные для таких целей пароли. По данным аналитиков, в 43% случаев биржи позволяют юзерам создавать аккаунты с использованием семи и менее символов, 34% компаний не требуют использования алфавитно-цифровых паролей, при этом некоторые из них разрешают регистрировать такие пароли, как «123456», а в одном случае даже «а». Авторы исследования отмечают, что ими были проанализированы данные только тех криптобирж, которые позволяют создавать аккаунты в браузерах. Площадки, требующие использования специального ПО или скачивания мобильного приложения, аналитиками не рассматривались.
фото: Visual Hunt
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