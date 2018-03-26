Ещё
Тысячи инсталляций etcd сливают секретные ключи в Сеть
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тысячи инсталляций etcd сливают секретные ключи в Сеть 

Anti-Malware.ru 52 минуты назад
Тысячи серверов, использующих распределенное Key-Value хранилище Etcd, публично раскрывают данные пользователей. Как отметил исследователь Джованни Кольясо, с помощью поисковика Shodan ему удалось найти в общей сложности 2 284 сервера, которые раскрывали пароли и ключи.
О своей находке Кольясо написал в блоге, уточнив, что минимум 750 Мбайт данных доступны в интернете.
Etcd запускается на каждой машине кластера и обеспечивает общий доступ практически ко всем данным в масштабе всего кластера. До версии 2.1 etcd было полностью открытой системой, и любой, у кого есть доступ к API, мог менять ключи.
Джованни Кольясо, дабы проверить свои выводы, написал скрипт, который вызывал API etcd и запрашивал загрузку всех общедоступных ключей.
GET http://< ip address >:2379/v2/keys/?recursive=true
Скрипт продемонстрировал, что у тысяч серверов имеются проблемы. В частности, дальнейшее исследование показало, что в утекших данных содержатся «пароли для баз данных, секретные ключи AWS, ключи API многих серверов».
Таким образом, были загружены 8781 паролей, 650 секретных AWS-ключей, 23 секретных ключа для других сервисов и 8 закрытых ключей.
«Я не проводил тестирование этих данных, так что не могу сказать, работают ли они», — заявил исследователь.
Anti-Malware.ru: последние новости
Ворующий пароли вредонос распространяется на сайте YouTube Новое расширение Chrome обнаруживает Юникод-атаки в URL-адресах СБУ обнаружила в Киеве офис работавших на ФСБ хакеров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно105
Польша высылает российских дипломатов394
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди106
Начало пожара в Кемерово попало на видео124
Умер Сергей Мавроди245
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение