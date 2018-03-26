Тысячи инсталляций etcd сливают секретные ключи в Сеть

Тысячи серверов, использующих распределенное Key-Value хранилище Etcd, публично раскрывают данные пользователей. Как отметил исследователь Джованни Кольясо, с помощью поисковика Shodan ему удалось найти в общей сложности 2 284 сервера, которые раскрывали пароли и ключи.

О своей находке Кольясо написал в блоге, уточнив, что минимум 750 Мбайт данных доступны в интернете.

Etcd запускается на каждой машине кластера и обеспечивает общий доступ практически ко всем данным в масштабе всего кластера. До версии 2.1 etcd было полностью открытой системой, и любой, у кого есть доступ к API, мог менять ключи.

Джованни Кольясо, дабы проверить свои выводы, написал скрипт, который вызывал API etcd и запрашивал загрузку всех общедоступных ключей.

GET http://< ip address >:2379/v2/keys/?recursive=true

Скрипт продемонстрировал, что у тысяч серверов имеются проблемы. В частности, дальнейшее исследование показало, что в утекших данных содержатся «пароли для баз данных, секретные ключи AWS, ключи API многих серверов».

Таким образом, были загружены 8781 паролей, 650 секретных AWS-ключей, 23 секретных ключа для других сервисов и 8 закрытых ключей.

«Я не проводил тестирование этих данных, так что не могу сказать, работают ли они», — заявил исследователь.