Ещё
YouTube запретил размещать ролики об огнестрельном оружии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

YouTube запретил размещать ролики об огнестрельном оружии 

Sostav.ru 58 минут назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Видеохостинг YouTube обновил правила в части размещения контента об огнестрельном оружии. Со следующего месяца пользователям нельзя будет публиковать ролики, в которых предлагается приобрести огнестрельное оружие или принадлежности к нему напрямую или онлайн; содержатся инструкции по изготовлению огнестрельного оружия, боеприпасов, самодельных глушителей и других принадлежностей; показано, как собирать упомянутые устройства и принадлежности.
К таким принадлежностям относятся, среди прочих, приклады для скоростной стрельбы, пулеметные пусковые механизмы, синхронные автоматические спусковые рычаги и комплекты для переоборудования, а также магазины большой емкости (более чем с 30 патронами). Запрещено также показывать, как преобразовать огнестрельное оружие в автоматическое или полуавтоматическое.
Google, которому принадлежит YouTube, и другие технологические компании столкнулись с давлением со стороны общественников. После серии массовых шутингов в США сторонники ужесточения контроля потребовали от Google, Amazon, Apple и Roku остановить вещание NRAtv. Данный проект объединяет 36 каналов, которые работают на стриминговых платформах Amazon Fire, Chromecast, Apple TV. NRAtv развивает Национальная стрелковая ассоциация (NRA), ее каналы посвящены политике, охоте и коллекционированию оружия. Протестующие используют в соцсетях хэштеги #BoycottNRA и #StopNRAmazon.
Крупнейшие площадки NRA в социальных сетях — Facebook и Twitter с 8,7 млн подписчиков. Пять YouTube-каналов, созданных организацией, на данный момент набрали более 102 млн просмотров, пишет The New York Times.
Издание подозревает ассоциацию в лоббировании интересов оружейников и тесных связях с президентом Дональдом Трампом, отмечая также, что сотрудники NRAtv неоднократно допускали расистские высказывания.
Владельцы тысяч YouTube-каналов, связанных с оружием, уже почувствовали новые правила. СМИ сообщали, что сервис начал блокировать аккаунты и удалять видео, пропагандирующие насилие. Не исключено, что теперь они займутся поиском новых площадок. Так, проект InRangeTV к уже существующим Full30, Facebook, BitChute добавил порносайт PornHub.
Напомним, акции за ужесточение контроля над оружием прошли в крупнейших городах США. Новая волна протестов началась после массовой стрельбы в школе Паркленда, штат Флорида, где 14 февраля погибло 17 человек.
Sostav.ru: последние новости
Сотовые операторы заявили о росте мобильной аудитории соцсетей в России Яндекс станет ключевым продавцом рекламы на Avito Выручка пабликов в «ВКонтакте» выросла в два раза
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно105
Польша высылает российских дипломатов394
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди106
Начало пожара в Кемерово попало на видео124
Умер Сергей Мавроди245
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение