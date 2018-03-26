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Nike займется сбором данных о покупателях
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Nike займется сбором данных о покупателях 

Sostav.ru 55 минут назад
Фото: Sostav.ru
Крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви Nike займётся цифровизацией. Компания будет собирать данные о покупателях, чтоб стать ближе к ним, сообщает Quartz, со ссылкой на Марка Паркера, исполнительного директора компании.
Новая стратегия компания предполагает углубление в персонализацию, это значит, что Nike постарается получить сведения о каждом из миллионов своих клиентов, чтобы обслуживать его ещё лучше.
Для этого Nike купила Zodiac, фирму, которая специализируется на добыче и анализе персональных данных. Компании сотрудничают уже несколько месяцев с целью получения представления о потребительском поведении своих клиентов. Сперва Nike сосредоточился на своих постоянных клиентах — участниках программы лояльности и пользователях мобильного приложения, которые делают покупки в три раза чаще, чем посетители сайта магазина. В дальнейшем компания планирует использовать все возможности аналитики, чтобы лучше обслуживать потребителей во всем мире.
Кроме того, в декабре компания запустила в некоторых странах приложение SNKRS и постоянно работает над его улучшением. Программа узнаёт пользователя, когда он входит в магазин, и показывает ему специально подобранные для него товары. Клиент может найти понравившуюся обувь или одежду на полках, а также оплатить покупки онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы.
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